إيران تطلق معدات بحثية إلى الفضاء

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الخميس، إطلاق معدات بحثية إلى الفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية.

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وقال أحمد حسيني، متحدث الشؤون الفضائية بالوزارة الايرانية، في تصريح صحفي، إن "المهمة البحثية تضمنت بنجاح ولأول مرة، نقل 3 شحنات من المعدات البحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم، وبسرعة إطلاق 7 آلاف و350 مترا بالثانية"، بحسب وكالة "فارس" المحلية.



وحول أداء "سيمرغ"، أوضح المتحدث أن "أداء مكونات القاعدة الفضائية، والمراحل التشغيلية لحامل الأقمار الصناعية تمت بنجاح، وبالتالي تحققت الأهداف البحثية".



ولفت إلى أن "معطيات مقياس المسافات (Telemeter) تم إحصاؤها كاملا عبر عملية الإطلاق".



وبعد توصل إيران إلى قدرات امتلاك قابلية إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، بما في ذلك "سيمرغ"، بحسب المصدر نفسه.



كما نشرت وكالة "فارس" مقطعا مصورا يظهر لحظات إطلاق صاروخ "سيمرغ".

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم" المحلية أن "صاروخ سيمرغ قادر على حمل أقمار صناعية تبلغ 100 كلغ، وإرسالها إلى مسافة تبعد 500 كلم من سطح الأرض، إضافة إلى إرسال أقمار أقل وزنا لمسافات أبعد".

الأناضول