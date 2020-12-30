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الأربعاء، 30-12-2020 02:46 م

تقرير حول الحاجات الفنية والمالية

إيران تعتزم إنتاج 120 كغ من اليورانيوم المخصب خلال عام

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مفاعل أراك النووي المائي في إيران


الوكيل الإخباري - أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعمل على رفع درجة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، لتأمين كمية 120 كغ خلال عام.

وقال واعظي: واثقون من أننا سنوفر 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بغضون عام"، مشيرا إلى أنه "تم إبلاغ الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية بالبدء بتطبيق قانون البرلمان الإيراني".

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وقال اسحق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة أبلغت الجهات التنفيذية بالبدء بتنفيذ قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات" الذي صدق عليه البرلمان.


وصوتت وزارة الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية، ومؤسسة التخطيط والموازنة، ودائرة الشؤون القانونية في الرئاسة، على لوائح تنفيذية لتطبيق القانون يوم الأحد الماضي.


وستقدم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقريرا حول الحاجات الفنية والمالية، لأجل رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%.


وتعتبر الخارجية الإيرانية مكلفة بتقديم تقرير حول عمل أطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها، حتى 18 فبراير المقبل.


وصدق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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