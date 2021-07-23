السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

الحكومة الأميركية تشتري 200 مليون جرعة إضافية من فايزر

قنبلة ضوئية إسرائيلية تتسبب بحريق هائل في الأراضي اللبنانية

شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

إيران تعتقل متظاهري الأهواز.. وتنقلهم لجهات مجهولة

الأمانة تنفذ تدريبات للسائقين في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي للباص السريع

الملك يبحث جهود الأردن الاقتصادية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

بعد أن صارع دباً لمدة أسبوع.. أنقذت حياته

تركيا ترفض انتقادات مجلس الأمن لموقفها بشأن قبرص

الجمعة، 23-07-2021 11:57 م

إيران تعتقل متظاهري الأهواز.. وتنقلهم لجهات مجهولة

c955dfcd-3fba-4b53-8f0b-d1f7e11e108e_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - رغم استمرار وتوسع الاحتجاجات في الأهواز جنوب غربي إيران، إضافة إلى تعطيل الإنترنت وانقطاعه في مناطق هذه المحافظة، كثفت السلطات الإيرانية الإجراءات الأمنية، الجمعة، واعتقلت العديد من المتظاهرين.

وقالت صحيفة "إيران انترناشيونال"، نقلا عن مصادر، إن المعتقلين تم نقلهم إلى أماكن مجهولة.

اضافة اعلان

 

من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم، بيانًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف استخدام الأسلحة والقوة ضد المحتجين على شح المياه في الأهواز، مشيرة إلى مقتل 8 أشخاص في هذه الاحتجاجات الشعبية.
ولفتت في بيانها إلى الإجراءات الأخيرة للقوات الأمنية الإيرانية في عدد من مدن الأهواز التي أسفرت عن مقتل 8 مواطنين بينهم مراهق، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية السجناء من التعذيب وسوء المعاملة.
تهديد خطير

 




 

 


 

إقرأ ايضا
(أرشيفية)

تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

v8KDdPs27vlxUzfk8jbOLphWAxUgbuKBL2Eh8UDW

قنبلة ضوئية إسرائيلية تتسبب بحريق هائل في الأراضي اللبنانية

60fb1c5541ff0

تركيا ترفض انتقادات مجلس الأمن لموقفها بشأن قبرص

1-1453019

أبرز إرهابيي داعش في العراق بين يدي السلطات الأمنية

121-170903-b78cac6e-0fb3-4e24-8de8-a2902e891f53-1600-825_700x400

ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق بالسودان

1-1451523

السلطات المصرية تكشف واقعة 'المصرية المقيدة بالسلاسل'

أخبار متعلقة
60fa7b6d4c59b7355c7ffc19

إيران.. مصرع شخص وجرح آخرين جراء احتجاجات بجنوب البلاد

60fa730e42360438d573d6f6

مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

14000319000536_Test_PhotoI

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى إيران

60f2b8744236046af26fd8d0

مصرع شخصين وفقدان 3 آخرين جراء سيول في إيران

1058851_1466134508

إيران ترفض خطة ثلاثية اقترحها مسؤولون أوروبيون

1-1401489

فيسبوك يتهم هاكرز إيرانيين باستخدامه للتجسس على أفراد في الجيش الأمريكي