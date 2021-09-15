الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

موسكو : لم نفرض شروط على طالبان ونراقب تنفيذ الحركة لوعودها

الرفاعي: اللجان الفرعية انتهت أعمالها

المياه : بدء تنفيذ برنامج تدريب السباكات في الزرقاء

وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع السفير التونسي

عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها

وزير الصحة : الأمر متروك لصاحب الأمر

مصدر لـ الوكيل : قرار حكومي مرتقب بشأن قانون الادارة المحلية

الاحتلال يغلق مكتبا في البيرة ورام الله

لجنة الاوبئة :الاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي

الأربعاء، 15-09-2021 03:46 م

إيران تعفي كبير مفاوضيها النوويين من منصبه في الخارجية

6141da594c59b705095cd865


الوكيل الإخباري - أعلنت إيران عن إعفاء عباس عراقجي الذي كان يقود وفدها في المفاوضات مع القوى الكبرى حول برنامج طهران النووي من منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

اضافة اعلان


وأصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قرارا يقضي بتعيين علي باقري خلفا لعراقجي للمنصب المذكور.


كما أمر عبد اللهيان بتعييد مهدي صفري ومحمد فتحعلي لمنصبي مساعدي الوزير لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وللشؤون الإدارية والمالية، خلفا لرسول مهاجر وعلي أبو الحسني على التوالي.


وقرر عبداللهيان تعيين المساعدين السابقين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم مستشارين له.


ويعد باقري (53 عاما) الذي خلف عراقجي في منصبه مقربا من المرشد الأعلى علي خامنئي، وكان قد عين في عام 2019 مساعدا للشؤون الدولية في السلطة القضائية بالبلاد  التي كانت حينئذ برئاسة الرئيس الإيراني الحالي ابراهيم رئيسي.


وقد يعكس هذا التعديل داخل وزارة الخارجية تغييرا في نهج طهران إزاء المفاوضات المتعثرة الجارية في فيينا بخصوص إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

موسكو : لم نفرض شروط على طالبان ونراقب تنفيذ الحركة لوعودها

6141f4164c59b718f34c7f39

الحكومة العراقية تقرر تقليل الاقتراض الخارجي

920211184039313367001

عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها

الكاظمي

الكاظمي يتسلم رسالة خطية من ماكرون

6141c5b84c59b73a707219ca

فيضانات مفاجئة تغمر قرى وحقولا جنوبي فرنسا

ertg

الكويت تبدأ تقليص رواتب وميزات عاملين بالقطاعات الحكومية

أخبار متعلقة
614113b94c59b720f22cc34f

ألمانيا.. اعتقال شخص لتوريده معدات لإيران تستخدمها في برامجها النووية

1-1462505

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

1-1462263

أميركا تبحث بموسكو وباريس استئناف محادثات إيران النووية

1-1173927

عقوبات أميركية على إيرانيين بعد مؤامرة لخطف صحفية من نيويورك

44-96

بعد 8 أعوام وزيرا للخارجية الإيرانية.. ظريف يعلن عن عمله الجديد

192228

إيران ترد على تلويح بايدن بخيارات أخرى للتعامل معها بشأن برنامجها النووي