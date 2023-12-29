الجمعة 29-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حملة اعتقالات واسعة بقرية دير أبو مشعل غرب رام الله

إعلام إسرائيلي يكشف أوضاع جنودهم في حرب غزة

هبوط أسعار النفط عالميا

إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"

تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة

الهلال الأحمر يخطط لإنشاء مخيم للاجئين بخان يونس

مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم بشأن غزة

الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة الخليل

20 شهيدا وعشرات المفقودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث المبادرة المصرية

عاجل

20 شهيدا وعشرات المفقودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

الجمعة، 29-12-2023 09:41 ص

إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"

ع


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

اضافة اعلان


وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، جرى صباح اليوم، "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".


وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الحكم شنقًا، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات القانونية.


يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن، من وقت لآخر، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط للإضرار بأمن البلاد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ه

مصر.. وفاة قارئ قرآن داخل مسجد

السعودية

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

0141

إيطاليا ترفض ترشيح سفير إسرائيلي إلى روما

4141

القاهرة توضح حقيقة الجهود المصرية للتهدئة في غزة

1047

ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان

000_342X97L

انفجارات بعكا بعد اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب لبنان

أخبار متعلقة
657d5f8e42360445f16abf0d

إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"عميل على صلة بالموساد"