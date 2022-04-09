السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

أسعار الذهب محليا

مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا

مبادرة ملكية بإنشاء مصنع ألبسة في البلقاء

اتبع هذه الخطوات.. لكتم صوتك أو صوت أي شخص بكلوب هاوس

قرابة 40 مليار دينار ودائع البنوك المحلية في شهرين

48 إصابة على الأقل بالاختناق داخل أحد المصانع في المفرق

الأردن يشارك بمعرض سيال كندا الغذائي

السبت، 09-04-2022 11:14 ص

إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج

WqPVPxYRUf6y8eHLvsHprXaXOMflCsxAVZPf4sh0


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الإيرانية عن احتجاز سفينة أجنبية تحمل على متنها 220 ألف لتر من الوقود المهرب، في الخليج.

اضافة اعلان

 

وأوضح رئيس النيابة العامة لمحافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، قائلا: "بالتنسيق مع السلطة القضائية، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج بعد رصد تحركاتها و بالتنسيق مع السلطة القضائية".


وأضاف: "تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب كان على متن السفينة، كما احتجزت قوات الحرس أفراد طاقمها وهم 11 شخصا أجنبيا، ويجرى التحقيق معهم لاستكمال الإجراءات القانونية".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
83fe77ca4cb2d3a2e7cb67e599ad98f1-1623265769761_large

تقرير غربي: روسيا تعيّن قائدا جديدا للحرب في اوكرانيا

115

ليبيا.. انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت

WhatsApp Image 2022-04-09 at 12.42.05 AM

أوكرانيا .. قصف صاروخي على محطة قطارات يخلف عشرات القتلى

57df1fa1-f7aa-408a-b44f-5170e3d97f18

بوركينا فاسو .. مقتل 16 شخصا بهجوم على موقع عسكري

اوكرانيا

بريطانيا تقدم سلاحا جديدا لأوكرانيا

الحج

رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون من داخل السعودية وخارجها

أخبار متعلقة
14004637091616577612

مصر .. الذكرى السنوية لتعويم سفينة " إيفر غيفين" -فيديو

85-003325-turkey-bosphorus-strait-mine-2

بعد ابطال لغم بحري .. تركيا تقوم بعمليات مسح بمضيق البوسفور

135336

السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص بإمدادات البترول للأسواق العالمية

WhatsApp Image 2022-03-17 at 3.58.25 AM

غرق سفينة اماراتية قبالة سواحل إيران بالخليج العربي وانقاذ طاقمها

هزة ٢

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

1622f87fb0472c_INLKQJFOGEHMP

التلفزيون الإيراني: اعتقال خلية متعاونة مع "موساد" قبل تنفيذها عملا تخريبيا في منشأة نووية