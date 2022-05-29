الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 09:25 ص

إيران تعلن عن إرسال وفد إلى السعودية

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الوكيل الاخباري- أعلنت إيران أن وفدا قنصليا سيتوجه إلى السعودية خلال موسم الحج لتسهيل أمور الحجاج الايرانيين.

واعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بان الوفد يمثل وزارة الخارجية لتسهيل إيفاد الحجاج الايرانيين لموسم الحج لهذا العام.

جاء ذلك في تصريح أدلى به امير عبداللهيان خلال لقائه اليوم السبت مسؤولي الحج والزيارة لبحث ومناقشة القضايا المتعلقة بايفاد حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج للعام الجاري.

واوضح بان الدائرة القنصلية وشؤون الايرانيين بوزارة الخارجية ستضع منذ بداية ايفاد الحجاج حتى النهاية طاقاتها تحت تصرف الحجاج والكوادر التنفيذية للحج وسترسل وفدا قنصليا الى السعودية لهذا الغرض.

واعرب امير عبداللهيان عن امله بان تجري، بدعم من المسؤولين السعوديين، مناسك الحج للعام الجاري "بكل هدوء وعظمة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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