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السبت، 14-01-2023 09:14 ص

إيران تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق كبير جواسيس بريطانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن القضاء الإيراني صباح اليوم السبت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان أونلاين" أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، بعد إدانته بـ"الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية".

يأتي ذلك رغم توجيه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأربعاء، دعوة للحكومة الإيرانية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري، وذلك بعدما أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وحسب طهران، فإن أكبري كان يتجسس لصالح بريطانيا مقابل مبالغ وصلت إلى مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و 50 ألف دولار أمريكي.

ونشرت وزارة الأمن الإيرانية الخميس اعترافات أكبري، روى فيها كيف جندته الاستخبارات البريطانية وكشف عن تفاصيل نشاطه التجسسي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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