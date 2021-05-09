إيران تعين سفيرا جديدا لدى سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تعيين الدبلوماسي مهدي سبحاني، بمنصب سفير إيران لدى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، خلفا للسفير السابق جواد ترك آبادي، الذي كان يتولى منصبه منذ عام 2017.



وقالت وكالة ”إيرنا“، التي تديرها الحكومة الإيرانية، إن ”تعيين مهدي سبحاني بمنصب سفير إيران في سوريا، جاء باقتراح من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وموافقة رئيس الجمهورية حسن روحاني“.

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وشغل سبحاني سابقا منصب القنصل الإيراني العام في كراتشي بدولة باكستان، ومساعدا للمدير العام لشؤون غرب آسيا، ومساعدا لسفير إيران لدى تركمانستان وأوكرانيا.



وأضافت الوكالة، أن سبحاني قبل أن يتم تعيينه بمنصب سفير الجمهورية الإسلامية في دمشق، كان يشغل منصب المدير العام لمكتب التخطيط والرصد الاستراتيجي بوزارة الخارجية.



وتعد طهران من أبرز حلفاء النظام السوري، كما إن إيران من بين دول قليلة أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق، خلال سنوات الصراع، التي دفعت غالبية البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة البلاد.



وكان السفير الإيراني السابق جواد ترك آبادي، باشر مهام عمله في سوريا، في أيار/مايو 2017.

المصدر: إرم