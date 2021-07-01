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الخميس، 01-07-2021 10:39 ص

إيران: تعيين غلام حسين محسن إيجئي رئيسا للسلطة القضائية خلفا لرئيسي

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الوكيل الإخباري- عين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، غلام حسين محسن إيجئي، رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية، خلفا لإبراهيم رئيسي، الذي انتخب رئيسا لإيران في يونيو الماضي.

وكان إيجئي، يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، وشغل بعدها منصب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية.

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وعمل أيضاً، مدعيا عاما لإيران ما بين العامين 2009 و2013، وقبلها عمل وزيرا للاستخبارات الإيرانية في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى (2005-2009).


وهو حاليا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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