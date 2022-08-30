الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 30-08-2022 02:35 م

إيران تغلق حدودها مع العراق وتوقف رحلات الطيران

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، إغلاق حدود البلاد مع العراق، وحثت مواطنيها على عدم السفر إلى هناك، وسط تصاعد العنف بعد إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.

واندلعت اشتباكات ضارية في بغداد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا أمس الاثنين، بعدما دفع إعلان الصدر أنصاره إلى اقتحام مبنى حكومي والاشتباك مع جماعات منافسة.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنويًّا، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد. وتوافق ذكرى أربعينية الحسين هذا العام الـ16 والـ17 من أيلول/ سبتمبر.

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