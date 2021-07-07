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الأربعاء، 07-07-2021 03:54 م

إيران: تغيير أوقات الدوام في الدوائر الرسمية حتى 20 أغسطس

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الوكيل الإخباري- قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تغيير أوقات الدوام في الدوائر الرسمية حتى 20 أغسطس المقبل.

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والدوام المقرر في الدوائر الرسمية في إيران، سيكون من الساعة 06:30 إلى 13:30 بالإضافة إلى تعطيل الدوام أيام الخميس، حتى 20 شهر أغسطس المقبل، وذلك للحد من استهلاك الكهرباء في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة في إيران.


وكان مواطنو مدن إيرانية عدة شمال البلاد تجمعوا يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، حيث طالب المحتجون باستقالة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي متهمين إياهم بالإهمال.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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