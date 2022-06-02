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الخميس، 02-06-2022 09:59 ص

إيران تقترح رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة

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الوكيل الاخباري- أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري أن إيران اقترحت رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.اضافة اعلان


وقال صفري في تصريح له: "نحن بصفتنا عضوا مراقبا اقترحنا قبل شهر ونصف في إطار رسالة وجهناها إلى منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة بين الدول الأعضاء".

وأضاف: نحن نتابع الاقتراح وفيما لو تم تنفيذه فبإمكانه حل القضايا التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.   

وحول مجالات تعزيز التعاون بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود قال، إن أحد المسارات التي يمكننا الوصول بها إلى شمال أوروبا هو البحر الأسود وهذا التعاون يتم عن طريق الصين وبندر عباس وجمهورية آذربيجان وجورجيا والبحر الأسود ومن ثم عن طريق رومانيا وصربيا إلى الدول الأوروبية الآخرى.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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