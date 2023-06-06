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الثلاثاء، 06-06-2023 09:33 ص

إيران تكشف اليوم عن صاروخها الفرط صوتي "فتاح"

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الوكيل الإخباري- أعلن قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، الثلاثاء، أن طهران سوف تكشف اليوم النقاب عن صاروخها الفرط صوتي "فتاح".

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وكتب حاجي زادة عبر موقع تويتر: "إشراقة يوم الثلاثاء ليست اعتيادية..الشمس تشرق اليوم مع "فتاح".

 

وكانت قوات الجو فضاء في الحرس الثوري أعلنت في مايو الفائت، أنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي، من دون تحديد الموعد.

ووفق وكالة أنباء فارس، كان الصاروخ "فتاح" قد أكمل الاختبارات، وقال العميد حاجي زادة بوقت سابق إن "هذا الصاروخ الجديد يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية ويستهدف منظومات الدفاع الصاروخي للعدو، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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