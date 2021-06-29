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الثلاثاء، 29-06-2021 12:28 م

إيران: تمديد الاتفاق مع الطاقة الدولية قد يجعل المفاوضات في فيينا استنزافية

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الوكيل الإخباري- أكدت طهران، أنه "في حال عدم تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون علاقة إيران مع الوكالة على أساس اتفاقية الضمانات، وأنها لن تقبل بالتزامات خارج ذلك".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، "لا نريد لتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية أن يحول مباحثات فيينا إلى مباحثات استنزافية"، مشيرا إلى أنه "يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا، عندما يتم التوصل إلى تفاهم حول كل القضايا".

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وأردف ربيعي، "لم نتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن ندرس كل الخيارات".


وأضاف، "لسنا على عجلة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وسنواصل المباحثات حتى تحقيق النتائج"، مؤكدا أن "طهران اتخذت قرارها بشأن مباحثات فيينا، وأنه يتعين على الطرف المقابل، بخاصة واشنطن، اتخاذ قراره".


وأكمل ربيعي، "أي اتفاق ينبغي أن يشمل رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن إيران"، لافتا إلى أن "طهران تفاوضت على كل ما ينبغي التفاوض عليه، وأن المواقف واضحة للطرفين، وحان الوقت للطرف المقابل لاتخاذ القرار".


وتابع، "هناك توافق في فيينا على رفع العقوبات عن الطاقة والبنوك و التأمين وغير ذلك".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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