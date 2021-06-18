الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير السياحة: توقع عودة السياحة الخارجية بعد شهر أيلول

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطنين بالعقبة

إيعاز ملكي بنقل الطفلة الناجية من حادث مروع إلى الخدمات الطبية

فلسطين تقرر إعادة جرعات لقاح فايزر إلى الاحتلال

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وزير الصحة: دراسة تطعيم الأطفال في المدارس بلقاحات كورونا

وزير الصحة : المملكة ستسجل نحو 3000 إصابة يوميا

التربية : مراكز امتحانات ' التوجيهي ' جاهزة

غرق طفل في قناة الملك عبدالله في دير علا

اقتراح حكومي للتعامل مع الإعلام الإلكتروني

الجمعة، 18-06-2021 11:25 م

لغاية الساعة الثانية عشرة مساء

إيران.. تمديد الاقتراع في الانتخابات

ايران


الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، عن تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات لغاية الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلي (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش).

اضافة اعلان


وكتب كدخدائي في تغريدة على "تويتر" مساء يوم الجمعة: "إنه وفقا للتنسيقات الحاصلة مع وزارة الداخلية الإيرانية فقد تم تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة الثانية عشرة مساء".


وكانت لجنة الانتخابات في البلاد قد أعلنت عن تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة العاشرة مساء.


وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 يونيو وتتضمن 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.


ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للإدلاء بصوتهم للمرة الأولى.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
موجة

موجة حر شديدة تجتاح جنوب غرب الولايات المتحدة

مصر

مسؤول مصري : تشخيص مرض الفطر معروف وأدويته متاحة

صهر

إطلاق سراح صهر صدام حسين بعد سجنه 18 عاما - وثيقة

روسيا

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع تركيا خلال أيام

اغتيال

اغتيال ضابط مسؤول في جهاز مكافحة الفساد بالعراق

1049273450_0_44_1034_603_1000x541_80_0_0_d16a3254c689850375ade590e59faae3

هذا ما دفعه بايدن مقابل هديته لبوتين

أخبار متعلقة
332536_5_1624003659

مراكز الإقتراع في إيران تفتح أبوابها لانتخاب رئيس جديد

60c44f5a42360457ce0fe0ad

انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر

60c359254c59b72cfc2f1d61

اعتقال اثنين من المعارضين الجزائريين البارزين

162022599368173700

غريفيث: لا حل في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية

3684670

إيران: الموافقة على الإلغاء المتبادل للتأشيرات مع العراق

60bf33f54c59b73353320368

إيران: نقترب من رفع كافة أشكال العقوبات بنتائج مشرفة