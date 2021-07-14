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الأربعاء، 14-07-2021 12:27 م

إيران: تم الاتفاق في المفاوضات النووية على العقوبات والقضايا الاقتصادية

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الوكيل الإخباري- أفاد مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، بأن "طهران أجرت 6 جولات جيدة من المفاوضات النووية، وتم الاتفاق على كل ما يتعلق بالعقوبات والقضايا الاقتصادية".

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وقال واعظي، "ما اتفقنا عليه سيصبح عمليا عندما يحقق الطرفان جميع أهدافهما"، مشيرا إلى أن "هناك قضية أو قضيتان متبقيتان في المفاوضات، سيتم اتخاذ القرار بشأنهما في حكومة الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي".


وكان الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، قد أشار إلى أن "الاتفاق النووي أثبت أنه يمكنه حل القضايا المعقدة والمهمة بين إيران والقوى الكبرى، وحتى المنظمات الدولية بالحوار"، مؤكدا أن "الاتفاق النووي أخرج ملف إيران النووي من الفصل السابع".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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