إيران: توقف معظم محطات الوقود عن العمل بسبب خلل فني

الوكيل الإخباري- توقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود.



ونقلت وكالة "مهر" الايرانية، عن الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات، اعلانها عن توقف النظام الإلكتروني للتزود بالوقود عن العمل بسبب خلل فني، موضحة أنه بإمكان المواطنين التزود بالوقود بأسعار غير مدعومة ودون الحاجة للنظام الإلكتروني حتى معالجة المشكلة.



من جهتها، اشارت وكالة الأنباء الفارسية الى احتمال تعرض المنظومة الإلكترونية لتوزيع الوقود إلى هجوم من قبل قراصنة إلكترونيين.

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المصدر: بترا

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