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الجمعة، 10-06-2022 10:05 م

إيران.. ثمانية رجال أدينوا بالسرقة يواجهون بتر أصابعهم

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الوكيل الإخباري - يواجه ثمانية رجال تمت إدانتهم بالسرقة في إيران بتر أصابعهم كجزء من حكم صادر بحقهم، وفق ما أعلنت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان.

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وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند، الناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، وشبكة كردستان لحقوق الإنسان أنه تم استدعاء الرجال الثمانية المعتقلين حاليا في سجن في محيط طهران لنقلهم إلى مركز آخر لتنفيذ عملية البتر، التي أجلت لأسباب غير معروفة.  


وأعربت المنظمتان عن "قلقهما لاسيما بسبب المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب جهاز في غرفة في عيادة سجن ايوين في طهران مؤخرًا، استخدم لإجراء عملية بتر واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة". 


وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند، أنه سجل ما لا يقل عن 356 حكما بالبتر منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أكبر من ذلك بكثير. 


وقالت رويا بوروماند، المديرة التنفيذية في المركز في بيان، إن "تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية ينتهك الحد الأدنى من معايير الإنسانية والأخلاق، لا سيما في بلد بات التعذيب فيه لانتزاع الاعترافات منهجيا"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرّك بشكل عاجل لوقف عمليات بتر الأطراف، وكذلك محاسبة إيران على عدم إلغاء العقوبات الجسدية من تشريعاتها". 


وينص قانون العقوبات الإيراني، المستند إلى الشريعة الإسلامية، على البتر في جرائم مثل تكرار السرقة.

 

RT

 




 

 


 

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