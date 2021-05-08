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السبت، 08-05-2021 08:51 ص

إيران .. حريق كبير عند مدخل مدينة بوشهر

ايران


الوكيل الإخباري - أفادت وكالات أنباء إيرانية بأنه تمت السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد والتي تضم محطة "بوشهر" النووية.

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وذكرت وكالة "فارس" أن نيرانا اشتعلت حوالي الساعة التاسعة مساء في منطقة تابعة للبحرية الإيرانية قرب المدينة، وتوجهت إلى الموقع فرق طوارئ وتمكنت بعد ساعتين من احتواء الحريق.


وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين محليين إلى أن الحريق لم يؤد إلى إصابات ولم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن.


والأحد الماضي اندلع حريق كبير في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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