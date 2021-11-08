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الإثنين، 08-11-2021 12:40 م

إيران.. حظر صحيفة يومية نشرت صورة يد خامنئي

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الوكيل الإخباري-حظرت السلطات الإيرانية، صحيفة يومية، لنشرها في صفحتها الأولى، صورة تظهر يد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باللون الأحمر، وهي ترسم خط الفقر.

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وأعلنت هيئة الرقابة الإعلامية الإيرانية، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أنها أغلقت صحيفة "كليد" اليومية بعد أن نشرت مقالا في صفحتها الأولى بعنوان "ملايين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر".


ووردت في المقال، صورة تشبه صورة سابقة لخامنئي وهو يكتب على قطعة من الورق بيده اليسرى.

 


واعترفت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الايرانية، بإغلاق صحيفة "كليد"، دون أن توضح سبب القرار.


وتتعرض إيران، التي يواجه اقتصادها مشاكل منذ عام 1979، لضغوط متزايدة منذ أن سحب الرئيس السابق دونالد ترامب، من جانب واحد، بلاده من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية في عام 2018.

 

روسيا اليوم

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