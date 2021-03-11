إيران.. زلزال بقوة 4.6 يضرب شرقي البلاد

الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر شرقي إيران عند منتصف ليل أمس الأربعاء.

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وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن الزلزال وقع عند الساعة الثانية عشر و15 ثانية بعد منتصف الليل في قضاء فردوس في محافظة خراسان الجنوبية شرقي ايران.



وكشف مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران عن أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض، فيما لم ترد لحد الآن أية أنباء عن الخسائر الاحتمالية لوقوع الزلزال.



وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع زلزال في ضواحي مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.



ونقلت وكالة "إرنا" بيان مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، الذي جاء فيه: "وقع زلزال عند الساعة السادسة صباحا، يوم 3 آذار/مارس 2021".

وأضاف البيان: "حدد المصدر نفسه مركز زلزال فارياب عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:26 والطول الشرقي 56:99 وفي عمق 28 كم عن سطح الارض"، مشيرا إلى أن "أقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث هي مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان على بعد 30 كم من مركز المحافظة و48 كم من مدينة "سركز" و62 كم من مدينة "زيارتعلي" بمحافظة هرمزكان".

المصدر : سبوتنك







