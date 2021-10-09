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السبت، 09-10-2021 11:47 ص

إيران.. زلزال يضرب قضاء إنديكا ويدمر مئات البيوت الريفية

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الوكيل الاخباري- ضرب صباح اليوم السبت، زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر، قضاء إنديكا بمحافظة خوزستان الإيرانية، وتسبب بتدمير مئات البيوت الريفية في اكثر من 120 قرية، دون أنباء عن ضحايا حتى اللحظة.

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كما أعلن مدير جمعية الهلال الأحمر في خوزستان، علي خدادادي، عن إرسال فرق تقييم إلى المناطق التي ضربها الزلزال في مدينة إنديكا.

وقال علي خدادادي للصحفيين: "عقب الزلزال الذي وقع صباح اليوم في المناطق الريفية والجبلية في إنديكا ، قامت 10 فرق تابعة للهلال الأحمر بتقييم السكان من إنديكا ومسجد سليمان وأنديمشك وباغمالك ودزفول ولالي والأهواز، لتحديد المناطق المتضررة ومدى الأضرار التي لحقت بها".

وأضاف: "جميع فروع جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان على أهبة الاستعداد أيضا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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