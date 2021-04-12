الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء يهنئ بشهر رمضان

دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام رمضان

الأشغال تعلق دوام مديرية إربد

بدء تمديد العمل بخدمات التوصيل حتى 3 فجراً

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

عقد قران الأمير نايف بن عاصم

وزير الأوقاف: صلاة التراويح في البيوت

ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

الملكة تهنئ بحلول شهر رمضان

الإثنين، 12-04-2021 09:13 م

إيران: سنفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على إجراءاته

ات
العلم الإيراني


الوكيل الإخباري - أعلنت إيران أنها ستفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقا.

اضافة اعلان
 

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي فرضها على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، معتبرة أن هذه العقوبات "لا قيمة لها".


وأعلنت عن تعليق المباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان وإيقاف التعاون في مجال الإرهاب واللاجئين ومكافحة المخدرات، ردا على العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض عقوبات تستهدف 8 من قادة قوات الباسيج والشرطة الإيرانية و3 سجون بسبب "حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".


وتعتبر العقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" منذ عام 2013.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الحرس الثوري حسين سلامي وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1082063411-1-730x438

دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام رمضان

مصلين

الكويت: مدة صلاة التراويح في المساجد 15 دقيقة

ت

مصر تحدد موعد الإعلان عن التحقيقات في حادث السفينة البنمية

رمضان 1

غداً الثلاثاء غرة شهر رمضان في الإمارات

رل

الرئيس العراقي يصدر مرسوم الانتخابات المبكرة

42021121308438317657

دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان - أسماء

أخبار متعلقة
6073d8544c59b72fc62c5fe0

الولايات المتحدة ترفض التعليق على حادث منشأة نطنز النووية في إيران

6072ee8c4c59b73a7d23cd50

وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد

GettyImages-468513388-1

كبير المفاوضين الإيرانيين: موضوع رفع العقوبات المفروضة على طهران معقد

606d916b42360425451c257d

مباحثات روسية إيرانية تحضيرا لزيارة لافروف إلى طهران

واشنطن

واشنطن لا تستبعد تخفيف العقوبات عن إيران

11-25-1200x675

إيران ترفض أي رفع للعقوبات الأمريكية