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الإثنين، 08-11-2021 04:15 م

إيران: طلبنا من السعودية أن تأخذ في الاعتبار حق إيران في الحج كاملا

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الوكيل الإخباري-صرح ممثل المرشد الأعلى الإيراني في شؤون الحج والزيارة عبد الفتاح نواب بأن الآمال قد تعززت بإقامة مناسك حج العمرة وحج التمتع في ضوء المشاورات التي تمت مع السعودية.

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وقال نواب في تصريح له أمس الأحد إن السعودية تعتزم إقامة مراسم الحج لهذا العام بحضور نحو 60 ألف حاج إلا أنها وضعت الكثير من القيود الصعبة لإقامة هذه المراسم.

وأشار إلى أن كلفة حج التمتع تتراوح ما بين 3000 و 3500 دولار وحج العمرة ما بين 1500 و1600 دولار وأضاف أن السعودية فرضت ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات بنسبة 15 بالمائة وهي نسبة كبيرة بالنسبة للحجاج الإيرانيين.

وقال المسؤول الإيراني: لقد طلبنا من السعودية أن تأخذ بنظر الاعتبار حق ايران بصورة كاملة.

وتابع: "السعودية حددت العدد لحج العام الجاري بـ 60 الفا منهم 15 الفا (25 بالمائة) للسعودية نفسها و45 الفا (75 بالمائة) لدول العالم الاسلامي كلها، وهو مثال بارز لعدم التصرف بعدالة ونحن نحتج على هذه النسب"، معتبرا أنه ينبغي أن تكون حصة السعودية كسائر الدول.

وأوضح نواب أنه وفق تقسيم الحصص الذي كان متبعا سابقا، فقد كانت حصة إيران 1 إلى 20 من إجمالي عدد الحجاج المخصص للدول الإسلامية، أي 1 من 20 من 45 ألفا لحج العام الجاري.

وقال: "علينا أن ناخذ حقنا لأن السعودية لا تعطي الدول الاسلامية حقا بهذه السهولة".

 

روسيا اليوم

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