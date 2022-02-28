الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 12:08 م

إيران: لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيسية لم تُحل في محادثات فيينا

علم-ايران


الوكيل الإخباري-قالت إيران يوم الاثنين إن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أمر ممكن إذا اتخذت القوى الغربية قرارا سياسيا لحل ثلاث قضايا رئيسية لا تزال عالقة، وذلك مع دخول المحادثات بين طهران والقوى العالمية مرحلة حاسمة.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي "التوصل إلى اتفاق جيد أمر ممكن ... لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيسية يتعين حلها. لم تتخذ أمريكا والقوى الأوروبية قرارات سياسية بشأن هذه القضايا الرئيسية".

 

رويتزر بالعربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202227234924267102968

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

resize

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

image (4)

حاكم البنك الروسي المركزي: لدينا بديل عن نظام "سويفت"

w

روسيا تحذر من إغراق أوكرانيا بالسلاح

2202227211242332176636

الجامعة العربية تدعو لإنهاء الأزمة في أوكرانيا سياسياً ودبلوماسياً

f

الرئيس الأوكراني: وقعت على طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار متعلقة
ايران-1

مقتل عنصر من القوات الخاصة للشرطة الإيرانية في مشهد

d

السعودية : نتطلع لعقد جولة خامسة من المحادثات مع إيران

ايران

إيران تفتتح مطارا في إحدى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

6209f92f42360410bc67ebaf

حريق في مركز عسكري تابع للحرس الثوري بغرب إيران

image_750x_6158b5da58a9f

حريق هائل يلتهم سفن صيد جنوب إيران

OIF (1)

إيران: مستعدون لاستئناف الحوار مع السعودية في بغداد