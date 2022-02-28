إيران: لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيسية لم تُحل في محادثات فيينا

الوكيل الإخباري-قالت إيران يوم الاثنين إن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أمر ممكن إذا اتخذت القوى الغربية قرارا سياسيا لحل ثلاث قضايا رئيسية لا تزال عالقة، وذلك مع دخول المحادثات بين طهران والقوى العالمية مرحلة حاسمة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي "التوصل إلى اتفاق جيد أمر ممكن ... لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيسية يتعين حلها. لم تتخذ أمريكا والقوى الأوروبية قرارات سياسية بشأن هذه القضايا الرئيسية".

رويتزر بالعربي

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