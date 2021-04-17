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السبت، 17-04-2021 02:51 م

إيران: لدينا أكبر أسطول للمروحيات في الشرق الأوسط

ايرا


الوكيل الإخباري - قال قائد طيران الجيش الإيراني، يوسف قرباني، إن قواته تمتلك أكبر أسطول للمروحيات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مركز تدريب على قيادة المروحيات لا نظير له في المنطقة.

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وأضاف قرباني في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة يوم الجيش الإيراني : "نهضة صنع قطع الغيار في طيران الجيش والقوة البرية تعد من الاستراتيجيات الأساسية، ونقوم لله الحمد بصنع قطع الغيار في الداخل، فضلا عن إجراء عمليات الصيانة الأساسية للمروحيات والمعدات".


وحول تطوير أسلحة طيران الجيش الإيراني في العام الجاري، قال: "إنه في ضوء تسمية العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 مارس) بعام "الانتاج والدعم وازالة العقبات" من قبل قائد الثورة الإسلامية، فإننا سنواصل مسيرتنا لتطوير منظوماتنا".


وأضاف: "سنتقدم إلى الأمام في العام الجاري في مجال المنظومات التسليحية بزيادة لا تقل عن 50 بالمائة، وسنعمل على هذا المنوال أيضا في مجال صنع قطع الغيار".
وتابع قرباني: "لقد صنعنا 750 نوعا من قطع الغيار بمقدار 800 ألف قطعة تستخدم في المروحيات، وسنتخذ في هذا العام أيضا خطوات واسعة في مسار تحقيق أهداف طيران الجيش".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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