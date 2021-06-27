إيران: لن نقدم صور مواقع نووية لوكالة الطاقة الذرية

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن طهران لن تقدم صور بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.



وأضاف قاليباف، "بعد مضي 3 شهور لم يتم تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة، ولم يتم تسليمها تسجيلات كاميرات المراقبة، وهي لا تزال بحوزة إيران، وقانون البرلمان الإيراني يتم تطبيقه بدقة".

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وأوضح، "لقد منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 3 أشهر وفقا للقانون البرلماني الإيراني، ومددت هذه الفرصة لشهر آخر، لكن الآن هذه الفرصة انتهت منذ 3 أيام، وعلينا الدفاع عن ما تضمنه قرار البرلمان".



ومن جهته لم يؤكد قاليباف، إن كان المجلس قرر تمديد الاتفاق أم لا.

المصدر: روسيا اليوم