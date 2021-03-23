إيران.. مصرع 14 شخصا على الأقل في حادث سير

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، اليوم الثلاثاء، إن 14 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 8 أطفال، في حادث سير بجنوب إيران.

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وأضاف المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، أنه أصيب 11 شخصا آخرين بجروح إثر اصطدام 3 سيارات من نوع "تويوتا" و"برايد" و"بيجو" على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.



المصدر : روسيا اليوم

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