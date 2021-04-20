إيران: مفاوضات فيينا بناءة

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه يمكن رفع كافة العقوبات الأمريكية وإعادة تفعيل الاتفاق النووي خلال فتزة زمنية وجيزة.



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وأكد ربيعي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على أن: "مباحثات فيينا بناءة، ونأمل التوصل إلى النتيجة المرجوة، ولا نسعى إلى نتائج مستعجلة"، مشيرا إلى أن "طهران غير مستعدة لتقديم امتيازات لواشنطن خارج إطار الاتفاق النووي".



وأضاف أن مباحثات فيينا تركز حاليا على الالتزامات التي ينبغي للأطراف تنفيذها للعودة إلى الاتفاق النووي.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه: "ليس لدى الحكومة أي أهداف انتخابية تجنيها من مباحثات فيينا، وهدفنا رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن إعادة إحياء الاتفاق النووي ليست أداة انتخابية، بل هي قضية وطنية.

المصدر : روسيا اليوم