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الخميس، 12-01-2023 01:27 م

إيران: مقتل عنصر بقوى الأمن إثر اعتداء مسلح

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الوكيل الاخباري- اعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران العميد محمد قنبري، مقتل أحد أفراد هذه القوة وإصابة اثنين آخرين، باعتداء مسلح على نقطة تفتيش.

وقال العميد قنبري: "شن أشرار مسلحون هجوما غادرا على أفراد قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية الأمن في نقطة تفتيش "غفاري"، في الطريق بين زاهدان وخاش. بعد إطلاق النار من قبل المسلحين تم الرد عليهم بنيران كثيفة ما حدا بهم للهرب بسرعة من مكان الحادث".

وأعلن أن "الاعتداء أدى إلى وفاة الجندي المكلف يعقوب دهمرده ، وإصابة الملازم محمد قيامي، والنائب ضابط حسين بارسا كيا، اللذين تم نقلهما الى المستشفى لغرض العلاج".

وصرح قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان أنه منذ اللحظات الأولى لهذا الحادث تم تشكيل فريق خاص ووفق الخيوط التي تم الوصول اليها فقد بدأت عملية ملاحقة الأشرار المسلحين والقبض عليهم.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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