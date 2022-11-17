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الخميس، 17-11-2022 01:11 م

إيران.. مقتل 2 وجرح 8 بهجوم مسلح في أصفهان

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر لوكالة "إرنا" الإيرانية بأن "عنصرين من قوات التعبئة قتلا خلال هجوم مسلح شنه مثيرو شغب في مدينة أصفهان وسط البلاد".

وقال المصدر إن "الهجوم وقع في منطقة ملكشهر شمال مدينة أصفهان، وأدى أيضا إلى إصابة ثمانية أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى".

وقد أكد الحرس الثوري الإيراني أنه "استشهد في هذه العملية الارهابية اثنان من قوات الباسيج على أيدى مشاغبين بالأسلحة النارية وأصيب 8 اشخاص بينهم سبعة من الشرطة وواحد من الباسيج".

وحسب المعلومات فإن المهاجمين كانوا على متن 3 دراجات نارية وعددهم 6 أشخاص أطلقوا النار على مركز تجمع لقوات التعبئة الشعبية البسيج، أدى إلى مقتل اثنين منهم وجرح 8 آخرين بينهم 7 من قوات الأمن الداخلي وآخر من قوات البسيج.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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