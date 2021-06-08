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الثلاثاء، 08-06-2021 12:38 م

إيران: نقترب من رفع كافة أشكال العقوبات بنتائج مشرفة

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الوكيل الإخباري- أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها "تقترب من رفع كافة أشكال العقوبات التي تتسق ولا تتسق مع الاتفاق النووي، بنتائج مشرفة".

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "مهتمون بإنهاء مفاوضات فيينا قبل انتهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يمنع حكومة الرئيس حسن روحاني من التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "الاتفاق النووي يمثل سياسة البلاد العليا وسياسة إيران لا تتغير بتغيير الحكومة"ـ لافتا إلى أنهم "يأملون بعقد الجولة الأخيرة من المباحثات وانتهائها قريبا".

وأكمل: "لا نريد مفاوضات استنزافية ولسنا على عجلة من أمرنا للتوصل إلى تفاهم حول العودة إلى الاتفاق النووي".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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