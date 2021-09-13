الإثنين 13-09-2021
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الإثنين، 13-09-2021 12:33 ص

إيران والوكالة الدولية تتفقان على الصيانة الفنية لمعدات المراقبة

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الوكيل الاخباري - أعلنت ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه سيسمح لمفتشي الوكالة الدولية بالصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها والتي ستختم من الطرفين وتحفظ في إيران.

وبحسب وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، جاء ذلك في بيان مشترك وقعه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد محادثات اجرياها في طهران الأحد.

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