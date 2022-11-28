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إيرلندا تغرم ميتا 265 مليون يورو لاختراقها بيانات المستخدمين

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الإثنين، 28-11-2022 09:29 م

إيرلندا تغرم ميتا 265 مليون يورو لاختراقها بيانات المستخدمين

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الوكيل الاخباري-أعلنت السلطات المعنية بحماية الخصوصية في جمهورية إيرلندا، اليوم الاثنين، فرضها غرامة قدرها 265 مليون يورو على شركة "ميتا" المالكة لمواقع فيسبوك وواتساب وإنستغرام بسبب اختراق أكثر من نصف مليون تسجيل من بيانات المستخدمين عام 2021.

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وبحسب(يورو نيوز)، كان المفوض العدلي للاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز، ورئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل وعشرات المسؤولين الآخرين بالاتحاد الأوروبي من بين الذين تعرضت بياناتهم للاختراق والنشر. وتضمنت هذه البيانات أرقام هواتف وبيانات شخصية وأسماء وتواريخ ميلاد بموقع فيسبوك.


وقال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة "أجرت تغييرات على أنظمتها خلال الوقت المعني، بما في ذلك إزالة القدرة على اختراق خصائصها بهذه الطريقة باستخدام أرقام الهواتف".


ومن المتوقع أن تعلن لجنة حماية البيانات الإيرلندية عن ثلاثة قرارات أخرى ضد شركات "ميتا" قريباً. وفقاً لموقع "بوليتيكو" الأميركي.

 

بترا

 




 

 


 