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الأحد، 12-02-2023 09:29 ص

إيطاليا.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في ميلانو

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الوكيل الإخباري - وقعت في مدينة ميلانو الإيطالية اشتباكات جديدة مساء أمس السبت، بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على حبس الناشط ألفريدو كوسبيتو المتهم بالتطرف.

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وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المظاهرة شارك فيها نحو 400 من الفوضويين، الذين تصرفوا بشكل عنيف أثناء الاحتجاج، حيث حطموا عددا من الواجهات الزجاجية في الشوارع، وألحقوا أضرارا بالسيارات.


واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالمفرقعات والقناني والحجارة وقنابل الدخان.


وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 من عناصر الشرطة.

يذكر أن عددا من المدن الإيطالية شهدت في الفترة الأخيرة احتجاجات على حبس الناشط السياسي ألفريدو كوسبيتو، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لتدبير أعمال متطرفة.


وأعلن الناشط إضرابا عن الطعام منذ 20 أكتوبر الماضي، وفقد نحو 45 كغم من الوزن، لكن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو رفض الالتماس بتخفيف ظروف احتجاز كوسبيتو يوم الخميس الماضي.


وفي يوم السبت تم نقل الناشط من السجن إلى المستشفى تحت حراسة مشددة.

 

RT

 




 

 


 

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