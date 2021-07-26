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الإثنين، 26-07-2021 10:04 ص

إيطاليا تطلب من دول أوروبية إرسال طائرات لمكافحة الحرائق بجزيرة سردينيا

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الوكيل الإخباري- طلبت إيطاليا من دول أوروبية، إرسال طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق تجتاح مناطق بجزيرة سردينيا وتسببت في إجلاء مئات الأفراد.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي، ليوجي دي مايو، إن الحماية المدنية هي التي وجهت الطلب، معبرا عن امتنانه للاستجابة التي قال إنها في طريقها للبلاد.


وأضاف الوزير "انطلقت طائرتان من فرنسا التي أوجه لها الشكر رسميا".


وتستعر الحرائق في منطقة أوريستانو بالجزيرة الإيطالية، مما أسفر عن تدمير آلاف الأفدنة ونفوق حيوانات وأضرار بممتلكات.


ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة، لكن قالت مصادر إعلام إيطالية إن السلطات أجلت 400 فرد من منازلهم يوم أمس الأحد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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