الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

تعطيل مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية

مربي المواشي تكشف أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة

شقيقة الأردنية التي قتلها زوجها في الإمارات تروي تفاصيل الحادثة

الأحد، 26-06-2022 02:56 م

إيطاليا تعد مجموعة جديدة من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

62b826744c59b73e4b485e63


الوكيل الإخباري- كتبت صحيفة "ميسانجيرو" الإيطالية، اليوم الأحد، أن إيطاليا تعد مشروع قرار جديد حول إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، مما يشكل دفعة رابعة من الأسلحة منذ بدء النزاع الأوكراني.

اضافة اعلان

 

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص بعد قمة الناتو في نهاية الشهر الجاري بعد موافقة الحلفاء في الحلف.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه من غير المحتمل أن ترسل روما معدات عسكرية أكثر تطورا وأسلحة عالية التقنية بسبب نقصها، فضلا عن التدريب غير الكافي للجيش الأوكراني. كما لن ترسل إيطاليا أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

ولا يستبعد في الوقت ذاته أن الإيطاليين قد يسهمون بقسط كبير في إعداد العسكريين الأوكرانيين لاستخدام الأسلحة الغربية.

وأكدت الحكومة الإيطالية عزمها على مواصلة تقديم المساعدة لأوكرنيا بما في ذلك المساعدة العسكرية الضرورية للدفاع الذاتي، حتى بغض النظر عن معارضة الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم وهما حزب "ليغا" و"حركة "5 نجوم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62b84b0f42360428f234df7e

الكاظمي يصل إلى طهران قادما من جدة

حساب-نيرة-اشرف-انستقرام

مصر .. حظر النشر في قضية مقتل نيرة أشرف رسمياً

62b826694236040c28423241

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة

السعودية3

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة أميرة

ك

الكاظمي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة

شرطة أمريكا

وفاة و4 إصابات دهسا في نيويورك

أخبار متعلقة
مجلس

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون للسيطرة على الأسلحة

نواب

إجراءات أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة في أمريكا