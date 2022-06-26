إيطاليا تعد مجموعة جديدة من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- كتبت صحيفة "ميسانجيرو" الإيطالية، اليوم الأحد، أن إيطاليا تعد مشروع قرار جديد حول إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، مما يشكل دفعة رابعة من الأسلحة منذ بدء النزاع الأوكراني.

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ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص بعد قمة الناتو في نهاية الشهر الجاري بعد موافقة الحلفاء في الحلف.



وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه من غير المحتمل أن ترسل روما معدات عسكرية أكثر تطورا وأسلحة عالية التقنية بسبب نقصها، فضلا عن التدريب غير الكافي للجيش الأوكراني. كما لن ترسل إيطاليا أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.



ولا يستبعد في الوقت ذاته أن الإيطاليين قد يسهمون بقسط كبير في إعداد العسكريين الأوكرانيين لاستخدام الأسلحة الغربية.



وأكدت الحكومة الإيطالية عزمها على مواصلة تقديم المساعدة لأوكرنيا بما في ذلك المساعدة العسكرية الضرورية للدفاع الذاتي، حتى بغض النظر عن معارضة الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم وهما حزب "ليغا" و"حركة "5 نجوم".