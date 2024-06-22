السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

شركات غذائية محلية تشارك بمعرض "فانسي فود" غدا

الخلايلة : الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء بنسبة 100 %

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

تطبيق يحوّل الصراخ على الهاتف إلى كلام هادئ

"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي .. الكيلو يصل إلى 40 قرشا

فلسطين .. 50 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات "التوجيهي"

تنويه امني بشأن احداث ماركا الجنوبية

مقتل مستوطن عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية

السبت، 22-06-2024 08:13 ص

إيطاليا.. تنديد بقرار طرد الآلاف من طالبي اللجوء ممن يتجاوز دخلهم الـ6000 يورو

66764a474c59b7073645b430


الوكيل الاخباري- ندد الأسقف الإيطالي جانكارلو بيريغو بقرار وزارة الداخلية طرد عمال يطلبون اللجوء ممن يتجاوز دخلهم 6000 يورو.

وأشار الأسقف إلى حقيقة أنه "في ظل حرارة الصيف، بل ومع بداية موسم السياحة وفي خضم نشاط زراعي تام أيضا، يأتي قرار الداخلية الذي تم إبلاغه إلى لمدراء الشرطة وشروع بعض إدارات المحافظات بترحيل  العمال من طالبي اللجوء حتى الذين يبلغ دخلهم 10 آلاف يورو.

اضافة اعلان

 

وأضاف: "سيكون من الصعب عليهم العثور على سكن أو منزل والقدرة على العيش، مع خطر أن يجدوا أنفسهم ضحايا للابتزاز".

وذكر الأسقف، أن "السبب وراء طرد طالبي اللجوء من هذه المراكز، يعزى إلى إعداد أماكن للمهاجرين الذين سيصلون إلى شواطئنا في أشهر الصيف ويتقدمون بطلب اللجوء"، مبينا أنه "بدلا من زيادة أماكن الاستقبال، كان من الممكن توفير 30 ألف محل سنويا لمدة 3 سنوات لو جرى تخصيص حوالي مليار من الموارد التي أنفقت للاستعانة بمصادر استقبال خارجية في ألبانيا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
689190

المرصد السوري: طائرات مجهولة تضرب أهدافاً قرب الحدود العراقية

6676004642360464c27d1c73

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

66766899423604615271b609

الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت غربي البلاد

WhatsApp Image 2024-06-21 at 10.09.34 PM

تبدأ اليوم السبت.. موجة حارة جديدة تضرب مصر

667617a442360461cf757a7f

إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا

06-15-24-3532405

السعودية.. 3 مقاطع "مسيئة" لموسم الحج تثير تفاعلا يرد عليها أمير سعودي

أخبار متعلقة
665abf024236042a6343f780

مسؤول إيراني: مقتل إرهابيين أجنبيين في هجوم مسلح جنوب البلاد