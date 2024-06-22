إيطاليا.. تنديد بقرار طرد الآلاف من طالبي اللجوء ممن يتجاوز دخلهم الـ6000 يورو

الوكيل الاخباري- ندد الأسقف الإيطالي جانكارلو بيريغو بقرار وزارة الداخلية طرد عمال يطلبون اللجوء ممن يتجاوز دخلهم 6000 يورو.



وأشار الأسقف إلى حقيقة أنه "في ظل حرارة الصيف، بل ومع بداية موسم السياحة وفي خضم نشاط زراعي تام أيضا، يأتي قرار الداخلية الذي تم إبلاغه إلى لمدراء الشرطة وشروع بعض إدارات المحافظات بترحيل العمال من طالبي اللجوء حتى الذين يبلغ دخلهم 10 آلاف يورو.

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وأضاف: "سيكون من الصعب عليهم العثور على سكن أو منزل والقدرة على العيش، مع خطر أن يجدوا أنفسهم ضحايا للابتزاز".



وذكر الأسقف، أن "السبب وراء طرد طالبي اللجوء من هذه المراكز، يعزى إلى إعداد أماكن للمهاجرين الذين سيصلون إلى شواطئنا في أشهر الصيف ويتقدمون بطلب اللجوء"، مبينا أنه "بدلا من زيادة أماكن الاستقبال، كان من الممكن توفير 30 ألف محل سنويا لمدة 3 سنوات لو جرى تخصيص حوالي مليار من الموارد التي أنفقت للاستعانة بمصادر استقبال خارجية في ألبانيا".