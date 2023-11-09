إيطاليا: سفينة مجهزة بمستشفى ستغادر إلى المياه قبالة غزة

الوكيل الإخباري -

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أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو أن سفينة مجهزة بمستشفى ستغادر اليوم الأربعاء إلى المياه قبالة قطاع غزة.وأضاف، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أكي الإيطالية نريد إرسالها بالقرب من مناطق الحرب؛ لنعطي إشارات ملموسة عن القرب من الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن السفينة اللوجستية (فولكانو) تحمل 30 من المدربين في القوات البحرية على حالات الطوارئ الصحية، وسيضاف إليهم نفس العدد من القوات المسلحة الأخرى، فضلا عن المستشفى الموجود على متنها، صالات العمليات وأجهزة التشخيص والأدوية.كما أعلن الوزير أن هيئة الأركان العامة للدفاع تعمل على تنسيق إرسال مستشفى ميداني على الأرض، وضعه مباشرة في غزة، بالقرب من مكان الحاجة الحقيقية.