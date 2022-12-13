الثلاثاء 13-12-2022
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الثلاثاء، 13-12-2022 04:40 م

إيطاليا: سنوقف شحنات الأسلحة لأوكرانيا مع بدء محادثات السلام

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الوكيل الإخباري - قال جويدو كروسيتو وزير الدفاع الإيطالي أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء إن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ستتوقف بمجرد بدء محادثات السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف الوزير جويدو كروسيتو في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ "أدرك أن المساعدات العسكرية يجب أن تتوقف عاجلا أو آجلا، وسوف تنتهي عندما نجري محادثات السلام التي نأمل جميعا فيها".

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في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما يسمح بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة طوال العام المقبل دون السعي للحصول على موافقة رسمية من البرلمان لكل شحنة جديدة.

 

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