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الأحد، 25-10-2020 09:57 ص

إيطاليا ..مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين بسبب الحظر

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الوكيل الاخباري- شهدت العاصمة الإيطالية، روما، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للتعبير عن احتجاجهم على حظر تجول ليلي، والذي فرضته السلطات نظرا لعودة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وبدأت التظاهرات مع بداية ساعات حظر التجول عند منتصف الليل، حيث أشعل المتظاهرون ألعابا نارية وقنابل دخان وأضرموا النيران فى صناديق القمامة، وألقوا مقذوفات على عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين وسط المدينة.

وكانت دعوات قد انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى، من أجل رفض قرار حظر التجول الذى فرض فى كامبانيا، وكذلك فى لاتسيو ومنطقة روما وفى لومبارديا ومنطقة ميلانو.

وتأتي الاحتجاجات في روما بعد أن تصاعدت مثيلتها في نابولي جنوبي إيطاليا حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت ضد قيود مكافحة فيروس كورونا، لاسيما حظر التجول الليلي.


وأضافت وكالة أنباء "أنسا" أن اشتباكات دارت بين الشرطة ومئات المتظاهرين الذين وأطلقوا مقذوفات وقنابل دخان باتجاه شرطة مكافحة الشغب التي تصدت للمحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع .


ونقلت وكالة الأنباء عن مفوض الشرطة في نابولي اليساندرو جوليانو قوله إن "ما شهدنا هذه الليلة هو سلوك إجرامي حقيقي تجاه الشرطة، لا توجد أي ظروف يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر العنف".

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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