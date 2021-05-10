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الإثنين، 10-05-2021 12:18 م

إيطاليا: وصول نحو 1500 مهاجر إلى لامبيدوزا خلال ساعات

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن 1489 مهاجرا وصلوا على متن قوارب هجرة إلى جزيرة لامبيدوزا خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأضافت المصادر أنه "بعد وصول أول دفعة مؤلفة من 325 مهاجرا، من بينهم 11 امرأة، بعد الساعة الرابعة صباحا، استمر تتابع عمل قوارب دوريات هيئة حماية الموانئ وقوات الشرطة المالية على مدار يوم أمس (الأحد) في اعتراض قوارب المهاجرين على بعد أميال قليلة من الساحل الصقلي".

وأشارت إلى أنه "كان هناك عند الساعة 2 تقريبا من بعد ظهر أمس بالفعل 1186 مهاجرا قد وصلوا إلى الجزيرة"، فيما "استمر تسجيل عمليات الوصول في الساعات التالية"، وذلك "بفضل الظروف المناخية المواتية".

وذكرت المصادر أيضا أن "فترة ما بعد ظهر أمس، حملت 7 عمليات إنزال مهاجرين أخرى تشتمل على ما مجموعه 303 أشخاص إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلي"، أعقب ذلك "وصول قارب آخر على متنه 47 رجلا، ثم 3 قوارب صغيرة تحمل على متنها 35 شخصا على التوالي، بينهم امرأتان وقاصران"، وكذلك "19 تونسيا بينهم 4 قاصرين غير مصحوبين بذويهم، و10 رجال من الجنسية التونسية أيضا على متن قارب آخر".

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن "عملية الرسو الـ14 حملت معها 89 رجلا، بينما دخل قارب صغير آخر إلى الميناء وعلى متنه 18 تونسيا بعد فترة وجيزة من ذلك". وقد "كان آخر من وصل إلى الجزيرة دفعة من 85 مهاجرا بينهم 5 سيدات وطفلين، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين وصلوا إلى الجزيرة في غضون ساعات قليلة إلى 1489 مهاجراوقالت المصادر أن "هذا الرقم من المقرر أن يزداد في الساعات القليلة القادمة".

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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