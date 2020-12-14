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الإثنين، 14-12-2020 03:45 ص

إيفانكا ترامب تستعد لدخول الحياة السياسية

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الوكيل الاخباري - رجحت تقارير إعلامية أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لبدء حياتها السياسية بشكل مستقل عن والدها.

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وتربط هذه الترجيحات الإعلامية الخطط المزعومة لابنة ومستشارة الرئيس المنتهي عهده بولاية فلوريدا حيث يملك ترامب منتجع مار ألاغو الفاخر.


وتتماشى هذه المزاعم مع تقرير أفادت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إيفانكا وزوجها كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، اقتنيا قطعة أرض بقيمة 30 مليون دولار في مدينة إنديان كريك الفاخرة في ميامي، تمهيدا لبناء منزل هناك.

 

وبين الخيارات السياسية المتاحة لابنة ترامب، تشير تقارير إعلامية إلى إمكانية ترشح إيفانكا في عام 2020 إلى المقعد في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري والذي يتولاه حاليا السيناتور ماركو روبيو الذي سبق أن عارض بشدة ترشيح ترامب لمنصب الرئيس، عام 2016 لكنه غير من موقفه جذريا بعد الانتخابات وأعلن عن ولائه التام للرئيس الجديد.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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