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الثلاثاء، 08-11-2022 02:33 م

ابناء الجالية البحرينية في الاردن يدلون باصواتهم في الانتخابات النيابية

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الوكيل الاخباري- أدلى أبناء الجالية البحرينية في الأردن اليوم الثلاثاء، باصواتهم في صناديق الاقتراع في مقر السفارة البحرينية بعمان، والتي شهدت إقبالا كبيرا منذ ساعات الصباح لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب البحريني.

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وقال السفير البحريني في عمان أحمد بن يوسف الرويعي، إن الإقبال الكبير للمواطنين البحرينيين في الأردن على الاقتراع يعكس الحس الوطني لديهم وادراكهم بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات.


وأشاد السفير بتعاون السلطات الأردنية مع السفارة لإنجاح هذا الاستحقاق البحريني.


وقال السفير في كلمة ألقاها أمام الناخبين، إن مملكة البحرين تعيش في هذه الأيام أجواء فرح بمناسبة الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022، سعيا نحو مستقبل واعد في ممارسة السلطة بشكل ديمقراطي.


واضاف أن الرؤية السامية والتخطيط السليم لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أدى إلى تكملة المشروع الديمقراطي والإصلاحي في إشراك المواطنين في اتخاذ القرار السياسي وتمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية عبر التصويت لاختيار أصلح المترشحين بموضوعية وحكمة.



 




 

 


 

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