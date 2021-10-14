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الخميس، 14-10-2021 02:26 م

اتحاد الجامعات العربية: التصنيف العربي للجامعات سيطبق بداية العام المقبل

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن مشروع التصنيف العربي للجامعات سيخرج إلى حيز التنفيذ بالنُسخة التجريبية مطلع العام المقبل.

وأضاف سلامة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الذي استضافته جامعة زايد بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تعزيز التميز العربي - رؤية جديدة للتعليم العالي في المنطقة العربية"، إن الاتحاد نفذ مشروع التصنيف العربي للجامعات بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

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