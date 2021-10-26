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الثلاثاء، 26-10-2021 04:08 م

اتحاد الجامعات العربية: عشرات آلاف العلماء العرب هاجروا إلى الغرب بلا عودة

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الوكيل الإخباري- قدر أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، عدد الأساتذة والعلماء العرب الذين هاجروا إلى أمريكا وأوروبا بعشرات الآلاف، مضيفا أن حوالي 50% من طلبة الدراسات العليا العرب في الخارج لديهم توجه بعدم العودة الى بلدانهم، بحسب تقارير مختصة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور سلامة، أعمال منتدى الشرق الأوسط لقادة الرأي في التعليم، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد وبمشاركة وزراء التعليم العالي ورؤساء وممثلي الجامعات والمنظمات العربية والدولية.

وقدر سلامة نسبة الطلبة العرب الذين يدرسون التخصصات الانسانية بـ 65 %، فيما بلغت نسبة الذين يدرسون التخصصات العلمية والتقنية والتكنولوجية 35% في الجامعات العربية.

وقال سلامة خلال المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، ونظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع مؤسسة الخليج للتعليم إن توجه الطلبة العرب للتخصصات الانسانية أحد أهم التحديات التي تواجه مخرجات الجامعات العربية.

وأشار الى أن الجامعات العربية ما زالت بحاجة الى خطوات عملية للحاق بالجامعات العالمية فبحسب تصنيف QS في دورته الاخيرة لعام 2022، فإن 11 جامعة عربية فقط ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

وقال إن المنتدى يعد فرصة حقيقية وجادة لتبادل وجهات النظر والرؤى حول التعليم العالي من مختلف دول العالم حول الخطط والبرامج الخاصة بالتعليم العالي، والبحث عن الفُرص والتحديات الرئيسية التي تواجه الجامعات وآليات تعزيز استخدام الادوات التكنولوجية وخدمات التعليم الإلكتروني.

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المصدر: بترا

 

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