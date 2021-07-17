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السبت، 17-07-2021 12:45 م

اتساع نطاق حريق غابات بولاية أوريغون الأمريكية

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الوكيل الإخباري- اتسع نطاق حريق مستعر بمنطقة غابات شاسعة منذ أكثر من أسبوع في جنوب ولاية أوريغون الأمريكية، ليصبح خامس أكبر حريق في الولاية منذ أكثر من قرن، حسبما ذكر مسؤولو الغابات، يوم أمس الجمعة.

وأتى الحريق، الذي لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سببه، على أكثر من 241000 فدان، وهي مساحة تزيد عن مساحة مدينة نيويورك.

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وقالت السلطات الأمريكية، إن النيران دمرت ما لا يقل عن 21 منزلا و 54 مبنى آخر، وأدرجت إدارة الغابات بولاية أوريغون، يوم أمس الجمعة، أكثر من 5000 منزل على أنها مهددة، بزيادة بحوالي 3000 عن اليوم السابق.


وأقامت فرق مكافحة الحرائق في أمريكا، خطوط احتواء حول 7٪ من محيط الحريق، لكن المسؤولين قالوا إن اتساع الحرائق الشديدة والتي أججها انخفاض الرطوبة والنباتات الجافة والرياح العاصفة، أجبر رجال الإطفاء على الانسحاب من الأطراف الرئيسية للحريق لليوم الرابع على التوالي، يوم أمس الجمعة.

 

ومن المفارقات، أن الدخان الكثيف الذي يغطي معظم المنطقة من الحرائق قد يعمل على التخفيف قليلا من حدة تأثير موجة حارة أخرى متوقعة في مطلع الأسبوع في جبال روكي التي تمتد إلى أجزاء من ولايات مونتانا وأيداهو ووايومنغ ويوتا وكولورادو.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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