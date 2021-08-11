الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

كلب يهاجم بوحشية 7 أشخاص في عمان

ترجيح تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل تسيير قوافل مساعدات إلى غزة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

البنك المركزي : أولويات في دفع مستحقات المؤمن عليهم من شركات التأمين

الاحتلال يهدم منشأه تجارية في اللبن الشرقية

كندا تتوقع الموجة الرابعة من كورونا

ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كم على طريق المطار

إصابات كورونا في العالم تقترب من 204 ملايين إصابة

الهند: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 32 مليونا

الأربعاء، 11-08-2021 08:09 ص

اتصالات جزائرية مع الأوروبيين لاستئجار طائرات لإخماد الحرائق

61131a0e42360462dd6f6036
الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات  للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

اضافة اعلان


وفي تصريح له عبر التلفزيون الجزائري قال الوزير الأول: "الدولة تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل كراء بعض الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق".


وأضاف بن عبد الرحمن: "نحن في اتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق".
وأفادت الحماية المدنية الجزائرية مساء الثلاثاء‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.


وسجل في ولاية تيزي وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.


كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.


وكان عبد الرحمن قد صرح بأن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6112e24c4c59b755cd7c63e6

تأجيل محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق لأسباب صحية

q

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة

6

انهيار الائتلاف الحاكم في بولندا

1

الجزائر.. ارتفاع حرائق الغابات إلى 99

82021219225722030300

ألمانيا تخصص 35 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

w

رئيسي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر في بغداد

أخبار متعلقة
6112667d42360457695b8ab1

تركيا.. السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوما

61122591423604179e5f7aa4

الجزائر..31 حريقا في 14 ولاية وعدد الضحايا يرتفع إلى 5

61120bf04c59b75fd2630d36

الرئيس الجزائري يحذر من محاولات استهداف بلاده

w

فرق اطفاء بريطانية لمكافحة حرائق اليونان

61096dd34236042fce06cef6

تركيا.. نفوق آلاف رؤوس المواشي جراء حرائق الغابات

0b259d9b-08cf-4685-b7d4-6cb78aa2d592

تركيا تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الـ 6 على التوالي - فيديو