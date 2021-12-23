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الخميس، 23-12-2021 12:02 م

اتفاق تركي قطري لتشغيل مطار كابول الدولي

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الوكيل الإخباري- اعلان اتفاق بين تركيا وقطر على التشارك في تشغيل مطار كابول الدولي، حيث سيتم إكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية في البلدين  .

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وأضافت مصادر مطلعة ل روسيا اليوم ، أن وفدا تركيا قطريا سيتوجه اليوم الخميس بطائرة خاصة إلى العاصمة الأفغانية كابول، لمناقشة الاتفاق الرسمي لتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية.


وأشارت إلى إجراء العديد من المفاوضات بين الوفود القطرية والتركية خلال الفترة الماضية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.


ولفتت إلى أن التوقيع الرسمي جاء على هامش مشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في 7 ديسمبر الجاري.


وكشفت المصادر، أن التوقيع الرسمي على الاتفاق التركي القطري لتشغيل مطار كابل، بين شركة (Rainbow Sky) التركية، ذات الخبرة الكبيرة في عمليات المطارات الدولية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار).


وأضافت أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 7 ديسمبر، وصل وفد فني من تركيا إلى الدوحة للتنسيق مع نظرائهم القطريين.


ومن المتوقع أن يقوم الوفد المكون من المسؤولين الأتراك والقطريين بتقييم الوضع في وقت لاحق حسب اللقاءات التي ستتم مع الجانب الأفغاني.


ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التركية أو القطرية حول هذا الأمر.
ويكتسب مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول، أهمية في كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم، في وقت يواجه فيه ملايين من سكان البلاد، أخطارا إنسانية عديدة، خاصة في فصل الشتاء.


وفي منتصف أغسطس الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.


ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.

 

روسيا اليوم

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